Relayer l’appel

À Denise Bombardier, Sophie Durocher, Lise Ravary

J’ai pris bonne note des commentaires de Mmes Denise Bombardier, Sophie Durocher et Lise Ravary dans les pages du Journal de Montréal, commentaires plutôt négatifs à l’égard du Pacte pour la transition et de ses premiers signataires. Les critiques sont bienvenues, car elles nous aident à nous améliorer. Nous n’avons peut-être pas assez bien expliqué notre but.