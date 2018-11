«Sonne ta cloche»: Patrick Norman et Nathalie Lord chantent Noël

Dix ans après la sortie de sa chanson «Sonne ta cloche», Patrick Norman propose une nouvelle version entraînante de son hymne de Noël avec Nathalie Lord, sa douce moitié.

L'enregistrement original de «Sonne ta cloche» – pièce écrite par Bourbon Gauthier – est paru sur l'album «Plaisirs de Noël», le troisième de Patrick Norman composé pour le temps des Fêtes, en 2008. Les accents country d'antan sont aujourd'hui moins marqués.

Ce n'est pas la première fois que le couple, mari et femme depuis un peu plus d'un an, collabore en studio. Les époux ont notamment immortalisé «Juste toi et moi» qu'on peut entendre sur le disque de Patrick Norman «Bonheurs partagés» déposé sur les tablettes en mars 2017.

Patrick Norman et Nathalie Lord partageront à nouveau leur amour pour le temps des Fêtes le 1er décembre, à la Maison symphonique de Montréal, en participant aux deux représentations du spectacle «Noël symphonique». Sur scène, ils retrouveront plusieurs artistes chevronnés tels que Roch Voisine, Jean-Pierre Ferland et Marie-Ève Janvier.