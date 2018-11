Un changement d’air bénéfique

CALGARY | Quitter un marché où le hockey passe inaperçu pour une ville où ce sport est roi peut parfois donner des ailes à certains joueurs, malgré la pression qui accompagne cette nouvelle situation. Max Domi en est un bel exemple à Montréal, Noah Hanifin l’est tout autant à Calgary.

Choix de premier tour des Hurricanes en 2015, le défenseur de 21 ans a évolué trois ans en Caroline avant d’être impliqué dans une transaction majeure avec les Flames, en juin dernier.

Si les statistiques offensives étaient présentes à sa dernière saison avec les Hurricanes (32 points, dont 10 buts, en 79 matchs), il semble désormais beaucoup plus solide défensivement. L’équipe n’est pas la même, direz-vous, mais il a conclu ses trois campagnes en Caroline avec des dossiers de -14, -19 et -20.

« Il trouve sa touche à mesure que sa carrière avance. Il paraît solide avec son partenaire, Travis Hamonic. Hammer a dû s’absenter pendant huit matchs. Notre équipe et notre groupe de défenseurs n’étaient pas aussi bons sans lui. Maintenant qu’il est de retour, on a resserré notre jeu. On aime cette paire. Certains soirs, c’est notre meilleure », a vanté Bill Peters.

Sous les projecteurs

Parmi les raisons que Hanifin énumère pour expliquer cette amélioration, celle du changement arrive en tête de liste.

« C’est totalement différent. C’est un privilège de jouer ici, dans un marché de hockey, et de jouer devant des salles combles tous les soirs, a lancé l’Américain. C’est à la hauteur de toutes mes attentes jusqu’à maintenant. »

Originaire de Boston, Hanifin s’y connaît en marché de hockey. De plus, dans les rangs universitaires, il a porté les couleurs des Eagles de Boston College, l’une des institutions les plus réputées de la NCAA.

« Il aime évoluer dans ce type de marché. Il a joué certains de ses meilleurs matchs au TD Garden, a raconté Peters, qui était également son entraîneur chez les Hurricanes. Regardez le groupe duquel il faisait partie en grandissant, ils aiment tous être sous les projecteurs. »

Peters fait ici référence aux Auston Matthews, Jack Eichel, Dylan Larkin, Charlie McAvoy et Matthew Tkachuk, des patineurs qui ont tous fait partie du programme de développement américain en même temps que Hanifin.

Visages familiers

D’ailleurs, Hanifin n’était pas totalement en terrain inconnu lorsqu’il a mis les pieds dans le vestiaire des Flames. En plus de Tkachuk et de l’entraîneur, il connaissait déjà Johnny Gaudreau, issu du même programme universitaire, Elias Lindholm, impliqué dans la même transaction que lui, et Derek Ryan, acquis sur le marché des joueurs autonomes après trois ans chez les Hurricanes.

« Quand j’ai su que je m’en venais à Calgary, j’étais heureux. Je savais qu’il y aurait des visages familiers ici, a-t-il raconté. Quant à Bill, il a fait encore un excellent boulot dès le premier jour du camp d’entraînement. C’est un grand entraîneur. Je suis chanceux parce que je connais déjà son système et sa façon de travailler. »