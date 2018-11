Coupe Uteck: un duel pour hommes entre les numéros 76 du Rouge et Or et des X-Men

On aura droit à la bataille des numéros 76, samedi après-midi, à la Coupe Uteck.

D’un côté, le garde de 6 pi 6 po et 330 livres Samuel Thomassin, du Rouge et Or de l’Université Laval, et, de l’autre, le plaqueur de 6 pi 3 po et 370 livres Tyler Cordeiro, des X-Men de St. Francis Xavier.

«C’est un gros bonhomme qui n’est pas super mobile, mais qui prend son gap et qui s’occupe de deux joueurs de ligne offensive, a raconté Thomassin. La ligne offensive aura un gros rôle, mais je ne suis pas inquiet. On sera capable de le bouger.

«Je suis excité parce que pour la première fois de l’année, on fera des blocs à deux, de poursuivre Thomassin. On n’a pas affronté un aussi gros plaqueur cette saison, mais nous ne sommes pas inquiets parce que toutes les équipes du RSEQ misaient sur de bons plaqueurs. Ça ne nous effraie donc pas.»

Si Cordeiro retient l’attention en raison de son imposant gabarit, Thomassin croit que le Rouge et Or devra aussi se méfier du plaqueur Jimmie Cunningham.

«Il était au Défi Est-Ouest en mai et on devra l’avoir à l’œil, a indiqué Thomassin qui a lui aussi pris part au match des étoiles des plus beaux espoirs en prévision du prochain repêchage de la LCF. C’est du football de novembre et il faudra être capable de les bouger pour s’imposer au sol.»

Le même plan de match

Samuel Lefebvre assure que le Rouge et Or ne changera pas de stratégie en raison de la présence de Cordeiro.

«Il semble difficile à bouger et il est fort, mais on ne changera pas notre plan de match, a indiqué le centre de 3e année. Leurs ailiers sont moins tape-à-l’œil, mais ils ont leurs forces. Leur front est expérimenté et ça paraît sur les bandes vidéo. Le secondeur Gordon Whyte était au Défi Est-Ouest et c’est un bon joueur.»

La ligne offensive du Rouge et Or comptera un nouveau visage parmi les partants. Le bloqueur Andy Genois obtiendra son premier départ en carrière en remplacement de Nicolas Thibodeau blessé.

«Nerveux» mais prêt

«J’avais hâte à mon premier départ, mais il y a deux bons bloqueurs devant moi, a souligné le produit des Condors de Beauce-Appalaches. J’ai attendu mon tour, mais je suis prêt. J’ai hâte au match. Je vais être nerveux avant le premier jeu, mais ça va débouler après. Ça va être un match physique.

«De me retrouver à côté de Samuel Thomassin est rassurant, d’ajouter le gaillard de 6 pi 3 po et 300 livres. Samuel est un joueur étoile. Il crie fort et c’est le fun de jouer à côté de lui. Il est enthousiaste et il nous donne de l’énergie. On va bien communiquer et on apportera les ajustements nécessaires en cours de match.»

Thibodeau a pris part à son premier entraînement de la semaine, jeudi, mais sans contact.