Coldplay: un nouvel album plus surprenant

Pour le huitième album de leur carrière, qui devrait sortir l’an prochain, les membres de la formation britannique Coldplay aimeraient bien surprendre leurs admirateurs. Du moins, c’est ce que prétend Mat Whitecross, le réalisateur du documentaire A Head Full of Dreams, qui retrace les 20 ans de carrière du groupe.

En entrevue avec le magazine NME, le documentariste a indiqué que Coldplay reprendrait bientôt le boulot après une année sabbatique.

Au défi

Questionné sur le son du prochain album, Whitecross a mentionné avoir entendu quelques extraits, en plus d’avoir filmé les musiciens en train de discuter des nouvelles pièces.

« Ils ont connu tellement de succès que les gens pensent qu’ils ne font rien de risqué.

Mais que vous aimiez le groupe ou non, chaque album était une expérimentation et se voulait différent du précédent. [...] Ils veulent toujours se mettre au défi et surprendre les gens. »

Le film A Head Full of Dreams est disponible sur Amazon Prime Video.