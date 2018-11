Mark Wahlberg livre sa performance la plus drôle et la plus sincère depuis des lunes dans le film Une famille immédiate, une comédie dramatique pleine de charme qui décrit avec humour et tendresse les aléas de l’adoption.

Dans ce film réalisé par Sean Anders (Le retour de Papa, Méchants patrons 2), Wahlberg se glisse dans la peau de Pete, un quarantenaire qui file le parfait bonheur avec sa femme Ellie (Rose Byrne).

En plus de vivre sous le même toit, Pete et Ellie travaillent ensemble en retapant des maisons qu’ils achètent à petit prix. Sauf qu’un jour, l’inévitable question de l’enfant arrive sur le tapis : à quoi bon avoir une belle et grande maison s’ils sont juste deux à l’habiter ? Comme Pete se trouve trop vieux pour avoir un bébé, le couple décide de se tourner vers l’adoption en foyer d’accueil. Alors qu’ils ne pensaient adopter qu’un seul enfant, ils tomberont finalement sous le charme de trois frères et sœurs particulièrement turbulents dont l’aînée est une adolescente rebelle de 15 ans (excellente Isabela Moner).

Le bon ton

Le film, qui s’inspire librement de l’expérience du réalisateur Sean Anders avec ses trois enfants adoptés, suit donc le processus d’adoption, des premières rencontres avec les travailleuses sociales à l’arrivée des enfants dans leur nouvelle famille d’accueil. Voulant aborder le sujet de l’adoption sous un angle plus positif que celui qu’on voit d’habitude au cinéma, Anders a réussi à trouver le bon ton pour signer une comédie familiale qui navigue habilement entre l’humour et le drame, malgré quelques excès de bons sentiments.

Mark Wahlberg – qui n’avait pas joué dans un bon film depuis des années – se révèle étonnamment touchant dans le rôle d’un gars ordinaire qui lui va comme un gant. À ses côtés, Rose Byrne brille autant dans les scènes comiques que dramatiques.

Si, sur le papier, l’idée de départ d’Une famille immédiate ne laissait rien présager de bon, il faut bien admettre qu’à l’arrivée, cette comédie divertissante et sans prétention se révèle une belle et agréable surprise.

Une famille immédiate (3/5)

Une comédie de Sean Anders

Avec Mark Wahlberg, Rose Byrne et Isabela Moner. À l’affiche.