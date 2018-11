Offensive du Rouge et Or: une plus grande charge de travail pour Vincent Breton-Robert

Blessé à une cheville dès la demi-finale l’an dernier contre le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, Vincent Breton-Robert vit pratiquement son baptême des séries éliminatoires.

«Ce fut difficile l’an dernier après ma blessure, mais ça me fait réaliser que je dois en profiter encore plus, a exprimé le porteur de ballon de deuxième année qui n’avait pas été en mesure de revenir au jeu en 2017. C’est différent de la saison régulière. Tout le monde est plus excité et on tient encore plus de réunions pour se préparer.»

Au fil des parties, le produit des Faucons de Lévis-Lauzon devient une pièce de plus en plus importante dans le plan de match du coordonnateur offensif Justin Éthier qui l’utilise évidemment comme porteur, mais aussi régulièrement comme receveur.

«Quand on me dit d’embarquer, j’embarque, a-t-il résumé. Mon rôle augmente depuis le début de l’année et je suis bien content. À la Coupe Dunsmore, j’ai été utilisé à toutes les sauces.»

Face aux Carabins de l’Université de Montréal, samedi dernier, Breton-Robert a été le porteur le plus utilisé avec 13 courses pour 40 verges. Il a aussi capté trois passes pour 30 verges. En demi-finale face au Vert & Or, il avait amassé 119 verges et un touché en 11 portées et ajouté 24 verges sur une réception.

Pense-t-il pouvoir déjouer le mastodonte Tyler Cordeiro? « C’est Samuel [Thomassin] qui va devoir composer avec lui, a-t-il indiqué au sujet du plaqueur de 370 livres des X-Men. On va jouer notre partie sans se préoccuper de l’adversaire.»

Tout le monde dehors!

Pour la première fois de la semaine, le Rouge et Or s’est entraîné à l’extérieur, jeudi, sur un terrain partiellement enneigé et glacé par endroits. La première partie de l’entraînement s’est tenue à l’intérieur.

«On voulait s’entraîner dans les conditions de match pour bien se préparer, a-t-il expliqué. On portait des chaussures différentes [des Destroyers] afin d’avoir une meilleure adhésion.»

Pour le match, on ne prévoit pas pour le moment de précipitations et une température assez clémente. Des chutes de neige sont toutefois attendues, vendredi.