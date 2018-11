Wajdi Mouawad en ouverture du 13e Festival TransAmériques

Wajdi Mouawad ouvrira le 13e Festival TransAmériques de Montréal le printemps prochain. Son plus récent spectacle, Tous des oiseaux, sera présenté en première nord-américaine au Théâtre Jean-Duceppe du 22 au 27 mai. Cette création du metteur en scène et auteur québécois d’origine libanaise, à qui l’on doit notamment Incendies, raconte l’impossible destin de deux amoureux. Elle, Arabe, lui, d’origine israélienne, enchâssés dans l’inextricable chaos du Proche-Orient. On parle d’une tragédie dont l’action se déroule de New York à Jérusalem en passant par Berlin. Tous des oiseaux est présenté en France depuis 2017. Après son passage à Mont­réal, le spectacle déménagera au Carrefour international de théâtre de Québec.