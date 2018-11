MONTPLAISIR, Serge

À son domicile de Lanoraie, le 27 octobre 2018, est décédé subitement, à l'âge de 73 ans et 10 mois, monsieur Serge Montplaisir, époux de Francine Lessard et père de feu Benjamin Montplaisir-Lessard. Il était le fils de feu Marguerite Leduc et de feu Jacques Montplaisir.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son petit-fils William Lessard-Gobeille, sa mère Karine Gobeille, sa belle-soeur Hélène Lessard-de Laplante, son frère André Montplaisir (Odette), sa soeur Ginette Montplaisir, ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille accueillera parents et amisle samedi 17 novembre 2018, de 9h à 12h au:Les funérailles seront célébrées le samedi 17 novembre 2018 en l'église de Lanoraie à midi.