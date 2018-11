41e Salon du livre de Montréal: Marianne Dubuc s’est dessiné un beau succès

MONTRÉAL - La vingtaine d’albums pour enfants écrits et illustrés par Marianne Dubuc depuis 12 ans sont traduits dans 30 langues à travers la planète. Seulement cet automne, son dernier-né, Le chemin de la montagne, a remporté quatre distinctions prestigieuses, dont le Prix littéraire du gouverneur général et le Prix jeunesse des bibliothèques de Montréal.

Au Salon du livre de Montréal (SLM), vendredi midi, un attroupement sans cesse grandissant de parents et de tout-petits s’agglutinait devant l’auteure et dessinatrice au tout menu kiosque des Éditions Album, boîte nouvellement fondée par Marianne Dubuc et son conjoint, Mathieu Lavoie, aussi créateur de bouquins pour chérubins.

La patiente Marianne prenait le temps d’échanger avec tous ses jeunes lecteurs et de leur offrir, en guise de dédicace, un charmant mini dessin de son cru représentant un animal de son univers coloré. En s’assurant deux fois plutôt qu’une d’orthographier adéquatement le nom de chacun.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Dans Le chemin de la montagne, Marianne Dubuc exploite le thème de la passation de la connaissance à travers l’histoire de Madame Blaireau, qui emprunte chaque dimanche le sentier qui mène au sommet du Pain-de-Sucre, à Mont-Saint-Hilaire. Tout en cueillant ses champignons et en admirant la nature environnante, Madame Blaireau fera la connaissance de Lulu, qui voudra gravir la montagne avec elle.

«Toutes mes histoires traitent beaucoup d’amitié, du rapport à l’autre, d’empathie ou de solitude, a expliqué la diplômée en design graphique de l’UQAM. Ces thèmes-là reviennent beaucoup.»

«Je ne mets pas beaucoup de textes dans mes livres ; ça crée une grande ouverture de lecture, et je pense que c’est ce que les lecteurs aiment. Ça leur permet de personnaliser leur lecture, d’y trouver ce qui les rejoint», a ajouté la jeune femme.

Manque de livres

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Marianne Dubuc a fait son entrée dans le monde littéraire en 2006 en participant à un concours présidé par un jury où siégeait Martin Brault, des Éditions de La Pastèque. C’est sous cette bannière qu’elle a publié une première carte de visite, La mer, qui a fait connaître son trait de crayon délicat et ludique.

Dès la publication de son deuxième ouvrage, Devant ma maison, l’Europe lui a rapidement fait de l’œil et ouvert les portes du marché international, et sa collection de récompenses s’est agrandie chaque année.

Parmi les plus récentes, on dénombre le Prix jeunesse des libraires du Québec pour La tournée de Facteur Souris (2016), le Prix TD de littérature pour l’enfance et la jeunesse pour L’Autobus (2015), et le Prix du gouverneur général pour Le lion et l’oiseau (2014).

Cette année, l’attention médiatique dont Marianne Dubuc a été l’objet en raison de sa récolte d’honneurs a compliqué l’approvisionnement en copies du Chemin de la montagne. Il lui a fallu commander à l’avance une centaine d’exemplaires pour être certaine d’en avoir sous la main pendant le Salon du livre de Montréal.

«Les prix littéraires sont annoncés à l’automne, a regretté à voix haute Mathieu Lavoie, le partenaire de cœur et d’affaires de Marianne Dubuc. L’automne, c’est trop tard pour faire imprimer des livres. Il nous restait 600 exemplaires du Chemin de la montagne, mais quand les listes de finalistes et de gagnants sont dévoilées, les libraires en manquent et ça s’épuise.»

Romans graphiques ou bandes dessinées?

Il n’y a pas que les gamins qui sont friands de livres imagés. Depuis quelques années, le roman graphique ne cesse de gagner de nouveaux adeptes chez les grandes personnes, chez les auteurs comme les lecteurs.

Les Éditions de La Pastèque, notamment, se spécialisent dans le genre depuis 20 ans, en publiant entre autres l’iconique série Paul, de Michel Rabagliati. Geneviève Pettersen vient de lancer 13e Avenue, à la même adresse. Depuis sept ans, La Pastèque propulse aussi des contenus pour enfants, un créneau qui lui a ouvert des portes à l’étranger.

«Michel Rabagliati a été notre première vache à lait, si on peut dire. Mais il a fallu diversifier notre catalogue, et on a réalisé de superbes ventes», a fait valoir le cofondateur de La Pastèque, Martin Brault, qui assure que son entreprise n’est pas du tout intéressée à proposer des romans.

Ce dernier rejette toutefois avec agacement l’appellation «roman graphique», dérivé du «graphic novel» anglais, un terme qui a émergé aux États-Unis pour différencier les titres plus matures des «comic books» traditionnels.

«En français, c’est un terme qui est galvaudé, qui ne veut rien dire. C’est comme pour donner de fausses lettres de noblesse, mais c’est de la bande dessinée», a insisté Martin Brault.

Chez les Éditions Pow Pow, fondées en 2010, par Luc Bossé, éditeur en chef, on a distillé plus d’une quarantaine d’opus illustrés en huit ans.

«C’est de la bande dessinée d’auteur. Ça va de la comédie loufoque au drame et même aux essais en bandes dessinées», a détaillé M. Bossé

Le Salon en bref

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Nouveau recueil de chroniques pour Stéphane Dompierre

Stéphane Dompierre arpentait le Salon du livre, cette année, principalement en tant qu’éditeur, mais ses lecteurs ne perdent rien pour attendre: au printemps prochain, l’artisan du succès Un petit pas pour l’homme lancera un nouveau recueil de chroniques, dans la lignée de son projet Fâché noir. Ses nouveaux pamphlets traiteront des «irritants de la vie», a-t-il précisé, et s’intituleront Marcher sur un Lego. «Tu essaieras ça, à la maison, a badiné Stéphane Dompierre au sujet de son titre. Tu vas voir que ça peut être un irritant assez majeur...!»

Émilie Perreault, une vraie Mammouth!

Émilie Perreault traverse les séances de dédicaces de son livre Faire œuvre utile armée de sa gourde à l’effigie du logo de Mammouth, le gala jeunesse de Télé-Québec, qui se tiendra en décembre. C’est qu’on apprenait, plus tôt cette semaine, que sa collègue Monic Néron et elle ont été nommées finalistes à l’événement par le jeune public en raison de leur implication à porter la parole de victimes d’agressions sexuelles dans la foulée du mouvement #MoiAussi, l’an dernier. «C’est vraiment flatteur, parce qu’une des motivations des femmes qui ont dénoncé, c’était de dire: "Ça suffit!". Je trouve ça beau de voir que les jeunes se sentent interpellés par ça, parce que c’est pour cette raison qu’elles ont pris la parole», s’est réjouie Émilie Perreault.

Samuel Champagne écrit sur la grossesse adolescente

Invité d’honneur du Salon du livre de Montréal 2018, Samuel Champagne retournera sous peu à son clavier pour poursuivre ses mille et un projets, dont l’écriture de deux nouveaux romans de la collection Tabou, des Éditions de Mortagne. L’un d’eux sera consacré à la grossesse à l’adolescence. «J’ai eu deux enfants avant ma transition, dont le premier quand j’avais 18 ans. Ça m’aide, côté expérience. Et je vais faire des entrevues avec d’autres jeunes mères», a raconté celui qui met principalement sa plume au service de la cause LGBTQ.