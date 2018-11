ROBICHAUD, Christine



Le 13 novembre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Christine Robichaud, épouse de feu Marcel Dumont.Elle laisse dans le deuil ses enfants Linda (Réal), Denis (Louise) et Josée (Sylvain), ses petits-enfants Philippe (Julie), Frédéric, Charles (Roxanne) et Camille, son arrière-petit-fils Victor. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Laurette et Marina, son frère Donald, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél. 450) 467-4780 www.salondemers.comle lundi 19 novembre 2018 à 11h en la chapelle du complexe. La liturgie suivra à 12h.