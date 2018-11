BISSONNETTE, Roland



À Lachute le 14 novembre 2018 est décédé à l`âge de 86 ans M. Roland Bissonnette, époux de feu Mme Jeannine Desrochers.Il laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Réjean Légaré), Robert, Manon (Michael Cooney), ses petits-enfants Martin, Dominique, André, Eric, Patrick, Stéphanie, Cynthia, Alexsandre, ses arrière-petits-enfantsMickaël, Jason, Alyssia, William, Koda, ainsi que d`autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 18 novembre 2018 de 13h à 16h et 18h à 21h et le lundi 19 novembre 2018 dès 9h à la:DESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMEUne cérémonie religieuse aura lieu au salon le lundi 19 novembre 2018 à 11h.