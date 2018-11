ST-ONGE, Gilles



À Repentigny, le 6 novembre 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Gilles St-Onge, conjoint de Mme Connie Cardinal.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa belle-fille Nathalie (Patrick), ses petits-enfants Megan et Jacob, ses parents Mme Gilberte Barbeau St-Onge et feu M. Montcalm St-Onge, ses frères et soeurs : Huguette (Richard), Mario (Sylvie) et Michèle (Maurice), ses neveux et nièces et leurs enfants Nancy (Marc), Mathis, Émy - Danick (Marie-Êve), Gabriel, Charlie - Martine - Renelle (Martin), Lyli-Ann - Vanessa (Alex) - Xavier, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 24 novembre 2018 de 16 h à 20 h à la :Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 20 h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales.