Ce resto de Montréal offre des biscuits Oreo frits pour un temps limité

L’un des meilleurs endroits où manger un fish and chips à Montréal se lance dans la production d’un dessert complètement cochon.

La chaîne de restos Brit & Chips a annoncé sur Facebook qu’elle servait dorénavant des biscuits Oreo, mais pas de n’importe quelle façon... Les biscuits sont FRITS!

Oui, oui, vous avez bien lu. Les biscuits Oreo frits ont la cote depuis quelques années un peu partout dans le monde, mais à Montréal, peu de restaurateurs avaient jusqu'ici osé essayer la tendance.

Le Brit & Chips, lui, l’a fait! Ce dessert décadent restera sur le menu pour un temps limité seulement, alors ne tardez pas trop avant d'y aller!



Brit & Chips

433 rue McGill

5536 rue de la Côte-des-Neiges

1390 boulevard De Maisonneuve

