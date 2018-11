Iron Maiden fait entrave aux revendeurs

Les fans d’Iron Maiden qui ont acheté des places pour leurs concerts à Montréal et à Québec, en août 2019, devront avoir en leur possession un téléphone portable pour entrer au Centre Bell et au Centre Vidéotron. Pour contrer la revente, le groupe britannique a banni les billets imprimables.

Iron Maiden rejoint ainsi une poignée d’artistes qui ont haussé d’un cran leur lutte pour contrecarrer les plans des revendeurs de billets de spectacles.

« Les billets seront disponibles sur téléphone mobile uniquement. Aucun billet papier ou PDF ne sera émis pour ce spectacle », peut-on lire sur le site des billetteries qui ont écoulé, à partir de vendredi matin, les places pour les concerts des 5 et 7 août 2019.

« Vingt-quatre heures avant le show, les détenteurs vont recevoir un code QR dans leur compte Ticketmaster », a indiqué David Messier, un porte-parole de Gestev.

Le groupe métal n’est pas le seul à prendre ces précautions : les formations Twenty One Pilots et Mumford and Sons, tous deux en concert au Centre Bell en 2019, ont adopté les mêmes mesures.

En plus d’avoir sonné le glas des billets imprimés, tous ces groupes ont limité à quatre le nombre de billets par commande.

Vance Joy avait amorcé le mouvement l’an dernier, en limitant toutefois à six le nombre de billets par commande.

Ce changement de stratégie signifie aussi que la billetterie traditionnelle, de moins en moins fréquentée par les amateurs de musique, demeure fermée.

Des fans peu offusqués

À Québec, c’était la première fois vendredi que les clients du Centre Vidéotron étaient confrontés à ces nouvelles mesures anti-revendeurs.

Ça n’a pas freiné l’élan des fans d’Iron Maiden, puisqu’il ne reste que quelques centaines de places disponibles pour le concert.

Visiblement, peu de gens se sont offusqués de cette autre entrave imposée aux revendeurs.

« Nous avons reçu environ une dizaine de commentaires. C’est très peu », note David Messier.

Par le passé, à Québec, les Lumineers avaient été un des premiers groupes à retarder l’envoi des billets jusqu’à 72 heures avant le spectacle pour contrer la revente. Cette pratique est en train de devenir la norme.

Muse : encore des places

Par ailleurs, il restait, vendredi, en fin de journée, des centaines de places invendues pour le concert de Muse le 31 mars, dont la vente générale s’amorçait aussi vendredi matin.

À quelques semaines de Noël, le Centre Vidéotron se retrouve avec des dizaines de milliers de billets à vendre.

En plus de Muse et d’Iron Maiden, Jean-Pierre Ferland (samedi) et Michael Bublé (lundi) solliciteront les dollars des fans de musique au cours des prochains jours.