Je sors, je reste: Week-end 16 au 18 novembre 2018

Coup de cœur

DANSE : No Limits

Photo courtoisie

Si vous êtes fanatiques de danse de rue, rendez-vous au spectacle No Limits de la troupe de breakdance ILL-Abilities, qui souligne déjà ses dix ans d’anniversaire. C’est donc en collaboration avec Les Grands Ballets Canadiens que l’équipe internationale de huit danseurs accueillera d’autres danseurs locaux et du monde entier, les invitant à prendre part à un concept de compétition. C’est l’événement hip-hop de l’année à ne pas manquer!

*Demain soir à 20h à la Salle Rouge des Grands Ballets, 1435 rue Bleury

Je sors

HUMOUR

Vends 2 pièces à Beyrouth

Photo courtoisie

L’humoriste français Jérémy Ferrari est de retour dans la métropole pour présenter une deuxième fois son one-man show Vends 2 pièces à Beyrouth, qui aborde le thème la guerre avec satire et intelligence. L’homme comique cartonne déjà de l’autre côté de l’Atlantique pour son franc parlé et son humour provocateur.

* Ce soir à 20h à l’Olympia, 1004 rue Sainte-Catherine Est

THÉÂTRE

Bilan

Photo courtoisie

Bilan est certainement l’une des œuvres les plus importantes du dramaturge Marcel Dubé. La pièce est revisitée au TNM, mettant en vedette Sylvie Léonard, Christine Beaulieu, Mickaël Gouin, Rachel Graton et Guy Jodoin. Sur scène, on se transporte dans la bourgeoisie des années 60, à la veille de la Révolution tranquille. On y retrouve l’homme d’affaires prospère William Larose et sa femme Margot, qui célèbrent son entrée en politique...

*Ce soir à 20h et demain à 15h et 20h au Théâtre du Nouveau Monde, 84 rue Sainte-Catherine Ouest

MUSIQUE

Inauguration de l’orgue de l’Immaculée-Conception

Photo courtoisie

En partenariat avec l’Oratoire Saint-Joseph, le dernier événement du Festival du Concours international d’orgue de Montréal, qui est le concert l’Immaculée-Conception, est une occasion de célébrer les 60 ans et la restauration de l’instrument, depuis sa construction en 1961. Les organistes Réal Gauthier, Vincent Boucher, Yves-G. Préfontaine et Antoine Leduc se réunissent pour faire vibrer toutes ses touches! *Ce soir à 19h30 à l’Église Immaculée-Conception, 1855 rue Rachel Est

CINÉMA

L’amour

Photo courtoisie

Le réalisateur Marc Bisaillon lance son troisième long métrage mettant en vedette Pierre-Luc Lafontaine, Paul Doucet, Fanny Mallette et Claude Despins. Le drame nous plonge dans le suspense de la folie meurtrière d’Alex, qui en se rendant chez son père dans le Maine, repère tous les délinquants sexuels et les traque. Pris la main dans le sac, sa mère tente de comprendre ce qui a poussé son fils à commettre l’irréparable.

* Sorti le 16 novembre

CONCERT

Lost & White-B

Photo courtoisie

Dans le cadre du festival-conférence M pour Montréal, les rappeurs populaires Lost & White-T donneront un concert, présentant leurs hits qui ont énormément plu aux amateurs de hip-hop. D’ailleurs, le style de flow de Lost, qui a déjà fait de la prison, nous fait penser à celui de Fetty Wap.

*Ce soir à 20h au Ministère– 5788 boulevard Saint-Laurent

Je reste

DVD

Quand l’amour se creuse un trou

Photo courtoisie

Montréal. 1995. Miron est un adolescent perturbé et délinquant. Rebelle, ses parents décident de partir en campagne, pour qu’il puisse y faire du rattrapage scolaire. Il y fait la rencontre de sa voisine de 73 ans, qui célèbre le premier anniversaire de la mort de son mari. L’amitié entre le jeune homme et la femme mature se transforme en tranquillement en idylle, ce qui bouleverse leur entourage. *Sorti le 13 novembre

TÉLÉ

Défilé du père Noël destination centre-ville

Photo courtoisie

Pour vous imprégner de la magie de Noël, le traditionnel Défilé du père Noël se déroulera au cœur du centre-ville de Montréal. Sur les chars allégoriques, on pourra admirer la Fée des étoiles interprétée par Vanessa Pilon, l’animatrice et chanteuse Marie-Ève Janvier et des enfants de la Fondation Sainte-Justine, les prestations d’Annie Villeneuve et Michaël et d’autres surprises. À l’animation, Anouk Meunier, Patrice Bélanger et Fredo le magicien vous attendent pour ce rendez-vous télévisuel magique.

*Dimanche à 17h sur les ondes de TVA

LIVRE

Devenir

Photo courtoisie

Comme première Afro-américaine à devenir Première dame des États-Unis, Michelle Obama détient un parcours des plus fascinants. Ce bouquin biographique retrace les grandes étapes de sa vie : de son enfance dans le South Side de Chicago, passant par sa carrière d’avocate, jusqu’à son arrivée à la Maison-Blanche. Avec sincérité et humour, cette grande figure marquante de son époque nous raconte son histoire avec ses victoires et ses défaites.

*Sorti le 13 novembre