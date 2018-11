Kenley Jansen sera opéré au cœur

Le releveur des Dodgers de Los Angeles Kenley Jansen subira prochainement une chirurgie cardiaque, mais devrait être rétabli à temps pour le début du camp d’entraînement printanier.

Jansen en a fait l’annonce vendredi lors d’un événement d’équipe pour célébrer l’Action de grâce, a rapporté Ken Gurnick, journaliste à MLB.com.

L’opération aura lieu le 26 novembre prochain et la période de rétablissement devrait durer de deux à huit semaines, dépendamment du déroulement de l’opération.

«Si on ne trouve rien, qu’ils regardent et que tout est beau, je serai sur pied dans deux semaines, a précisé Jansen. Mais s’ils trouvent quelque chose d’anormal, alors je serai au repos pendant huit semaines. Mais j’aurai quand même le temps de me préparer pour le début du camp.»

Le lanceur des Dodgers est sujet à des battements cardiaques irréguliers en haute altitude. Il a d’ailleurs souffert de fibrillation auriculaire en août dernier, ce qui l’a tenue à l’écart du jeu pendant un moment.

Il a effectué un retour au monticule à la fin du mois d’août et aidé les Dodgers à atteindre la Série mondiale face aux Red Sox de Boston.

En 2012, l’athlète de 31 ans avait subi le même type d’intervention pendant la saison morte.

La saison dernière, il a enregistré 38 sauvetages en 69 présences sur la butte, en plus de maintenir une moyenne de points mérités de 3,01.