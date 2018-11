La saison de Jason Demers terminée?

La saison du défenseur des Coyotes de l’Arizona Jason Demers pourrait déjà être terminée en raison d’une blessure à un genou.

Selon des informations rapportées par la station de radio 98,7 FM Arizona’s Sports, le Québécois, blessé dans l’affrontement contre les Predators de Nashville jeudi soir, ne reviendrait pas au jeu en 2018-2019.

Demers patinait devant le filet des siens quand il est entré en contact avec Kyle Turris. L’arrière est tombé et n’a jamais été en mesure de se relever. Il est resté étendu sur la patinoire pendant de longues minutes, avant d’être escorté vers la sortie par des coéquipiers.

À sa deuxième saison dans l’uniforme des Coyotes, Demers a amassé un but et deux mentions d’aide en 18 parties. L’an dernier, il a été utilisé en moyenne 21 minutes 8 secondes par match et a récolté six filets et 14 passes décisives.