La vie de couple a-t-elle encore un avenir?

Le mot « célibataire », ce que je suis présentement, viendrait d’un mot sanskrit qui signifie « castrat ». C’est-à-dire ce genre d’homme qui n’est pas dans une relation de couple, dont la mission est de procréer. Je souligne qu’à part pour les prêtres et les sœurs, le célibat était fort mal vu autrefois. C’est pour ça qu’au Québec de jadis, on traitait les célibataires de vieux garçons et de vieilles filles.

Laissez-moi vous dire que de nos jours, la réalité est totalement à l’inverse. Il semble que c’est le fait de vivre à deux, en couple, qui est devenu vieux jeu, donc à mépriser. Pour vous en donner la preuve évidente, je vais vous faire part de mon expérience personnelle. Ça fait plus de six mois que je fréquente assidûment les sites de rencontre et je vous assure que je suis amèrement déçue du comportement des hommes qui sévissent sur ces sites.

Ah ! Pas de problème pour me faire inviter dans leur lit ! Certains en font même leur passe-temps favori. Certains tiennent d’ailleurs un agenda détaillé de leurs conquêtes et s’en font une gloire. Mais pour ce qui est de l’engagement, on repassera ! Ils en ont peur comme de la peste.

À titre d’exemple, ma dernière flamme, qui pourtant me disait se consumer d’amour pour moi quand il m’écrivait ou quand il était en ma présence, a totalement changé de discours quand je lui ai parlé d’emménager ensemble ! Tout à coup, mon brasier d’amour s’est transformé en fée de l’air, ou plutôt en courant d’air. « J’aurais trop peur de te décevoir et de perdre ma liberté ! » fut son ultime message. Et moi, j’ai répondu à son courriel de m... que « ... je la lui laissais complètement sa chère liberté ! » Mais bordel ! Qu’est-ce que fait une fille de 30 ans comme moi qui veut fonder une famille ? Veux-tu ben me le dire, Louise ?

Juliette sans Roméo