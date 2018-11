Labbé souhaite terminer la saison en beauté

HOMESTEAD | À sa toute première présence sur le circuit ovale de Homestead, dans le sud de la Floride, Alex Labbé a inscrit vendredi après-midi le 22e temps le plus rapide, au terme des deux séances d’essais libres en Série XFinity.

Au volant de sa Chevrolet Camaro, il a parcouru le circuit d’un mille et demi en 33,630 secondes pour une moyenne de 160,571 milles à l’heure.

Le pilote de Saint-Albert concède toutefois plus d’une seconde au détenteur du meilleur chrono, l’Américain Ryan Reed qui a bouclé le tracé en 32,442 s (166,442 m/h) devant son compatriote Austin Cindric, deuxième avec un résultat de 32,492 s (166,195 m/h).

Circuit exigeant

À sa sortie de voiture, Labbé s’est montré très satisfait de sa prestation, lui qui avait dû se contenter de la 28e place plus tôt dans la journée lors de la séance initiale.

« Nous nous sommes limités à quelques ajustements entre les deux périodes d’essais parce que la voiture était à mon goût, a-t-il expliqué en entrevue au Journal. Je savais qu’en roulant davantage, j’améliorerais mon sort. C’est ce qui est arrivé.

« C’est un circuit très particulier où le revêtement est en mauvais état, ce qui fait en sorte que les pneus se dégradent rapidement. Il faudra s’y habituer non seulement en qualifications [samedi] où il faudra tout donner au premier tour, mais aussi pendant la course. »

Top 20 payant

Labbé occupe actuellement le 17e rang au classement cumulatif des pilotes à la veille de la 33e et dernière étape de la saison dont le signal du départ sera donné cet après-midi vers 15 h 30.

« Je m’étais fixé un objectif en début d’année de terminer parmi les 20 premiers, a-t-il raconté. Alors, c’est au-delà de mes espérances. Je peux déjà dire... mission accomplie. »

Le pilote de 25 ans compte 20 points d’avance sur le détenteur du 18e rang, Spencer Gallagher. Sa 17e place est pratiquement acquise à moins d’une... catastrophe. Labbé, un exemple de régularité, n’a été contraint à l’abandon qu’à trois occasions en 2018.

La Série XFinity offre un boni alléchant aux pilotes qui terminent parmi les 20 premiers au tableau final, soit un montant de 75 000 $ américains.

Un autre 75 000 $ est aussi remis aux vingt équipes les plus méritantes au classement des propriétaires. Or, l’écurie de Labbé, propriété du Québécois Mario Gosselin (qui est aussi son chef d’équipe), est actuellement à la... 20e place avec 524 points soit 43 de plus que l’organisation de Bobby Dotter, installée à la 21e position.

« Je veux terminer la saison en beauté, a fait savoir Labbé. Ces bourses [qui totaliseraient 150 000 $] sont d’une importance capitale pour une équipe comme la nôtre qui fonctionne avec un budget limité. »

Il convient de mentionner que dans les deux cas aucun montant n’est versé à un pilote et une équipe qui terminent au 21e rang ou pire.

Quatre prétendants

À l’instar de la Coupe Monster Energy, la Série XFinity couronnera samedi son champion 2018 et le titre se jouera parmi quatre finalistes : Cole Custer, Christopher Bell, Daniel Hemric et Tyler Reddick.

Celui qui terminera devant les trois autres prétendants, peu importe s’il gagne ou non, sera couronné champion.