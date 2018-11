Legault le visionnaire

Lors de la dernière campagne électorale, Philippe Couillard raillait souvent les visées de François Legault en matière de développement de nouveaux projets hydroélectriques. Les grands barrages sont une chose du passé, disait-il.

On connaît la suite. Le vaincu est retourné taquiner le saumon pendant que le vainqueur doit maintenant passer de la parole aux actes.

Un plan clair

Quand on regarde de plus près les premiers pas du nouveau gouvernement, on réalise que l’or bleu risque de jouer un rôle fondamental dans l’action de ce dernier. Déjà, François Legault multiplie les rencontres et les démarches pour amadouer les acteurs clés qui lui permettront d’articuler sa stratégie. Le PM est persuadé que le Québec peut vendre beaucoup, beaucoup plus d’hydroélectricité. Ce n’est pas pour rien que les caquistes ont évité de se pavaner à la suite de la victoire d’Hydro-Québec contre Terre-Neuve dans le dossier de Churchill Falls. Ils entrevoient plutôt la possibilité d’un partenariat avec ceux-ci. C’est également dans cette optique que le PM rencontrera son homologue ontarien la semaine prochaine. De même, la mission à Boston visait à promouvoir le Québec comme étant la «batterie du nord-est».

Emballant

Il apparaît de plus en plus évident que François Legault veut donner un nouveau souffle économique au Québec à partir de l’hydroélectricité. Ce faisant, il pourrait non seulement nous enrichir collectivement, mais il pourrait amadouer les Dominic Champagne de ce monde en démontrant que son action contribuera à positionner le Québec comme un acteur majeur dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre ici, comme ailleurs.

Nombreux sont ceux qui dénoncent le manque de vision de nos politiciens depuis quelques années. Or, le nouveau premier ministre semble savoir clairement ce qu’il veut faire et comment il y parviendra. Il faudra juger l’arbre à ses fruits, mais avouons que cela fait du bien. Beaucoup de bien.