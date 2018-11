L’épicerie en ligne peut faire sauver du temps et de l’argent

Fait connu des marketeurs, le consommateur moyen déteste perdre son temps en épicerie. Il n’est donc pas surprenant qu’avec notre rythme de vie de plus en plus effréné, plusieurs d’entre nous n’hésitent pas à délaisser l’épicerie au profit de méthodes plus technologiques de remplir le réfrigérateur.

Voici donc quelques options qui ont déjà séduit les 16 % d’acheteurs québécois qui ajoutent maintenant l’alimentation à leur panier d’achats en ligne.

Les boîtes repas

Vous connaissez peut-être déjà les boîtes repas de Marché Goodfood, Chef Cook It, MissFresh et autres. Ces entreprises vous permettent de choisir vos plats préférés via une infolettre hebdomadaire et d’en recevoir les ingrédients à votre porte chaque semaine.

Si la solution est peu économique lorsque l’on considère le prix au détail de chaque ingrédient, il s’agit néanmoins d’une bonne manière de gagner un temps précieux.

Pas le temps de cuisiner ? Certaines entreprises telles la Boîte du Chef de Jérôme Ferrer et Fitmenu offrent de vous livrer une série de plats déjà prêts à réchauffer.

Intéressés ? Le plus long sera de parcourir l’ensemble de l’offre disponible pour faire votre choix.

Malgré les nombreux avantages des boîtes repas, celles-ci ne règlent pas tout. Il faut encore penser acheter les déjeuners (quoique des options comme Oatbox vous livrent d’excellents gruaux et granolas mensuellement) et vous procurer les aliments de base (beurre, huile, épices, lait, etc.) pour compléter les recettes reçues.

Et si l’on calcule tous ces ajouts, les boîtes repas à 5 $ par portion ne sont pas si économiques.

L’épicerie, cet incontournable

Les services d’épicerie en ligne offerts par IGA, Metro et quelques autres bannières vous offrent de faire tous vos achats en ligne. Il suffit ensuite de les ramasser en succursale. Certaines épiceries vous offriront même de vous livrer le tout en quelques heures à peine.

Cette solution est de plus en plus prisée par les consommateurs, car elle évite de se déplacer pour rien, nous fait épargner du temps et prévient nos achats impulsifs.

Les paniers locaux/bio

Vous désirez encourager les producteurs locaux ? Ou cherchez-vous un peu d’inspiration aux fourneaux ? Plusieurs entreprises offrent la livraison de paniers de légumes locaux.

En fonction du forfait choisi, lesquels varient généralement entre 20 et 50 $, vous recevez chaque semaine plusieurs légumes au choix du producteur. Certains maraîchers incluent aussi des idées de recettes avec leurs paniers, ou vous permettent de personnaliser son contenu avant la livraison.

Fait à noter : ces paniers ne sont généralement pas livrés à domicile, mais dans des points de cueillette. S’il n’y en a pas dans votre secteur, il suffit le plus souvent de contacter l’entreprise et de mobiliser quelques autres clients pour rentabiliser sa livraison. Pensez à faire de votre lieu de travail un point de collecte en convainquant quelques collègues de vous suivre dans l’aventure.

Moins économiques que les options précédentes, ces paniers demeurent moins chers que les mêmes aliments bio en épicerie. Ils permettent aussi d’encourager les producteurs d’ici et de bénéficier des produits les plus frais à longueur d’année.

Les options offertes incluent nos paniers bio du Québec, Fermiers de famille et les Fermes Lufa, qui proposent tous différents forfaits et points de cueillette.