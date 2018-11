La valse des défenseurs

VANCOUVER | Xavier Ouellet n’a pas joué contre les Golden Knights de Vegas et les Oilers d’Edmonton. Mike Reilly a subi le même sort lors de la visite du Canadien à Calgary. Avec huit défenseurs en santé, Claude Julien a instauré une compétition pour les derniers postes disponibles à la ligne bleue.

Si Julien parle d’une saine lutte à l’interne, cette compétition a aussi comme effet d’apporter une plus grande instabilité au sein des duos de défenseurs. Depuis le début de l’année, seuls Jeff Petry et Jordie Benn ont endossé l’uniforme du CH dans les 19 rencontres.

« Je suis à l’aise avec la rotation, mais encore là, tu prends des décisions basées sur les performances de certains joueurs, a raconté Julien à la veille du match contre les Canucks à Vancouver, vendredi. Ça fait de la compétition interne. Je ne veux pas qu’aucun des joueurs ne devienne confortable. C’est ce qui nous donne une chance de gagner. Il n’y a personne qui est à l’écart pendant trop longtemps, ce qui n’est pas une mauvaise chose. »

« Il faut continuer de s’améliorer du côté défensif, a renchéri l’entraîneur en chef. Mais aussi, nos défenseurs doivent continuer à avoir cette compétition-là pour faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes. »

Dans le jeu de la chaise musicale, Karl Alzner est celui qui s’est retrouvé le plus souvent sans siège. Il a regardé 13 des 19 premières rencontres de la passerelle de presse. Et le retour prochain du capitaine Shea Weber aidera encore moins sa cause.

Victor Mete a sauté son tour à deux reprises cette saison en raison d’une blessure mineure à une main et Noah Juulsen s’est absenté pour quatre matchs, deux pour un malaise au haut du corps et deux autres fois où le CH disait qu’il n’était pas à 100 % et que c’était mieux de faire confiance à un défenseur en santé.

Ouellet reste calme

Le retour en santé de l’homme en porcelaine David Schlemko a bousculé les plans à la ligne bleue. Intouchables depuis le premier jour du calendrier, Ouellet et Reilly ont fini par visiter la passerelle de presse à tour de rôle.

« Ça fait toujours mal quand tu te fais dire que tu ne joues pas, a mentionné Ouellet. Il y a toujours un pincement au cœur. Mais ça fait partie de la compétition et de la réalité d’un athlète. Je trouve toutefois que mon jeu a progressé depuis le début du camp. J’en suis fier. Quand je saute sur la glace, j’ai comme désir de m’améliorer afin d’atteindre mon réel potentiel. »

Ouellet n’a pas mal pris son purgatoire de deux rencontres dans les gradins. Il n’a pas ressenti le même cauchemar qu’à sa dernière saison avec les Red Wings de Detroit, alors qu’il a participé à seulement 45 matchs.

« Ce n’est pas le même sentiment, a-t-il répondu. J’ai reçu une belle occasion de jouer ici. Je joue bien depuis le début de l’année, je me sens bien. Mais ça fait partie de la business. Il y a des décisions que nous ne contrôlons pas toujours. »

Trop de changements

Laissé de côté face aux Flames et toujours incertain de son utilisation contre les Canucks, Reilly n’avait pas prévu cette décision de Julien.

« J’étais sous le choc, c’est sûr. Je n’ai pas reçu de raison, mais je sais que je peux certainement être meilleur. Je n’ai pas été bon à Edmonton (-3) et je ne vais pas critiquer l’effort d’équipe. Moi-même, je n’ai pas été bon. Je ne sais pas quand je vais revenir, mais quand je vais le faire, je dois hausser mon jeu et atteindre un autre niveau. »

Utilisé pour plus de 20 minutes lors des neuf premiers matchs de la saison, Reilly a perdu de son lustre dernièrement. Il cafouillait plus souvent dans son territoire. Sans critiquer Julien, il a reconnu que la valse parmi les duos de défenseurs lui a fait mal.

« Je crois que oui, a-t-il dit. Les duos de défenseurs ont changé beaucoup. Il n’y a rien de coulé dans le béton. J’ai joué un moment avec Juulsen, puis il a été retiré de la formation, puis on a joué ensemble à Edmonton. Ça bouge, il y a des incertitudes, ça crée de la compétition. »

Au retour de Weber, s’il n’y a pas un blessé d’ici là, le portrait se compliquera encore plus avec neuf défenseurs. Il y aura assurément un homme en trop. Le CH aura-t-il l’audace de placer Alzner au ballottage et de le renvoyer à Laval ? La décision facile consisterait à céder Mete ou Juulsen au Rocket, mais les deux jeunes ont besoin de jouer à Montréal pour le bien de leur développement.