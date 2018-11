Les Rangers mettent la main sur Ryan Strome

Les Rangers de New York ont fait l’acquisition de l’attaquant Ryan Strome des Oilers d’Edmonton en retour du joueur d’avant Ryan Spooner, vendredi.

Strome, âgé de 25 ans, a participé à 358 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Islanders de New York et les Oilers. Il a connu sa meilleure saison en 2014-2015, marquant 17 buts et cumulant 50 points en 81 rencontres avec les Islanders. En carrière, Strome a touché la cible 59 fois et amassé 162 points. Cette année, il a été limité à un but et une aide en 18 matchs, tout comme Spooner, qui a pris part à 16 rencontres.

Spooner, repêché par les Bruins de Boston en deuxième ronde lors du repêchage de 2010, compte 46 buts et 160 points en 289 duels en carrière.