Les routes à éviter cette fin de semaine

MONTRÉAL – Les secteurs des échangeurs Turcot, Saint-Pierre, des autoroutes 13 et 40, mais aussi des ponts Honoré-Mercier et Champlain seront à éviter ce week-end en raison de nombreux travaux. A noter également, le défilé du Père-Noël, samedi, au centre-ville de Montréal qui entraînera la fermeture de certaines rues.

Pont Honoré-Mercier

Le pont Honoré-Mercier en direction de Kahnawake/ Rive-Sud (route 138 ouest) sera fermé de samedi 1 h à lundi 5 h. En direction de Montréal, la circulation se fera à contresens avec une voie par direction, selon le même horaire.

De ce fait, l’entrée de la rue Airlie pour la route 138 ouest sera aussi fermée aux mêmes heures. Un détour est possible via l’avenue Lafleur et la rue Clément.

Échangeur Saint-Pierre

La sortie 63 de l’autoroute 20 ouest sera complètement fermée, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Les automobilistes pourront continuer jusqu’à la sortie 58, y faire demi-tour, autoroute 20 est et sortie 62 pour les usagers en direction de la 1re avenue / avenue Dollard et sortie 63 pour ceux se dirigeant vers la route 138 ouest et le pont Mercier.

À noter la fermeture d’une voie sur trois sur l’autoroute 20 ouest, entre l’entrée temporaire du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue et l’échangeur Saint-Pierre (route 138), de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Échangeur Turcot

L’autoroute 15 nord sera fermée à la sortie 63 ouest (autoroute 20 ouest), de samedi 7 h à lundi 5 h. Un détour est possible via la bretelle pour l’autoroute 20 ouest, jusqu’à la sortie 60 pour l’autoroute 13 nord, sortie 3-E pour l’autoroute 520 est, autoroute 40 est et continuer jusqu’à l’autoroute 15 nord/Laval dans l’échangeur des Laurentides.

L’autoroute 15 sud (Décarie) pour l’autoroute 20 ouest, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est prévu via la bretelle pour l’autoroute 15 sud, jusqu’à la sortie 62 pour les boulevards De La Vérendrye, des Trinitaires et Angrignon, rue Saint-Patrick, rue Clément et route 138 est/ échangeur Saint-Pierre.

La bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord (Décarie) sera également fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Même chose pour la bretelle de l’autoroute 720/ route 136 ouest pour l’autoroute 15 nord (Décarie), et pour la bretelle de l’autoroute 15 sud pour la route 136 est qui seront fermées selon le même horaire.

Rue Notre-Dame

La rue Notre-Dame (sous les bretelles de l’autoroute 15 dans l’échangeur) sera fermée entre l’avenue de Carillon et le boulevard Monk, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Échangeur des autoroutes 13 et 40

L’autoroute 13 sud, entre la sortie 6 et l’entrée de l’autoroute 40 est, sera fermée de vendredi 22 h à samedi 10 h.

À noter la fermeture d’une voie sur deux, sur l’autoroute 13 sud, à la hauteur de l’autoroute 40 dans l’échangeur, samedi de 10 h à 16 h.

De ce fait, la bretelle de l’autoroute 40 ouest pour l’autoroute 13 sud (Dorval, Lachine) sera fermée de vendredi 22 h à samedi 10 h.

Autoroute 25 et tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

L’autoroute 25 sud sera complètement fermée, entre la sortie 4 (avenue Souligny, centre-ville) et la route 132 sur la Rive-Sud, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, de samedi 23 h 59 à dimanche 9 h. Les automobilistes pourront faire un détour via l’avenue Souligny, rue Dickson, rue Notre-Dame, avenue Papineau, pont Jacques-Cartier et route 132 est ou ouest.

De ce fait, la bretelle de l’autoroute 40 ouest pour l’autoroute 25 sud, dans l’échangeur Anjou, sera fermée, de samedi 23 h à dimanche 10 h. Même chose pour l’entrée de l’avenue Souligny et des rues Tellier et des Futailles qui seront inaccessibles selon le même horaire.

Autoroute 20 à Saint-Simon

L’autoroute 20 est sera fermée à la hauteur du rang Saint-Édouard à Saint-Simon, de samedi 20 h à lundi 5 h.

Pont Champlain

Le pont Champlain sera fermé entre la sortie 11 et la route 132, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est possible via la bretelle pour l’autoroute 30 ouest, sortie 65 pour le boulevard Matte, route 132 est et bretelle pour l’autoroute 10 ouest (Montréal, pont Champlain).

À noter la fermeture d’une voie sur trois, entre le pont Champlain et le boulevard Taschereau (route 134), de vendredi 22 h à lundi 5 h.

L’autoroute 10 est (vers la Rive-Sud) sera fermée à la sortie 4, de dimanche 5 h à lundi 5 h. Un détour est proposé via le boulevard Gaétan-Laberge et la nouvelle entrée pour l’autoroute 15 sud.

La sortie 57-N (chemin de la Pointe Nord, îles des Sœurs) sera également fermée de dimanche 5 h à lundi 5 h. À noter que le boulevard de L’Île-des-Sœurs sera fermé, dans les deux directions, à la hauteur de l’autoroute 15, selon le même horaire.

Enfin, la sortie pour l’île des Sœurs sera inaccessible, de vendredi 22 h à dimanche 5 h.

À prévoir: le défilé du Père-Noël

Le défilé du Père Noël se tiendra samedi le long de la rue Sainte-Catherine ouest à Montréal, entre les rues du Fort et Saint-Urbain.

De ce fait, la rue Sainte-Catherine ouest sera fermée à la circulation, entre la rue du Fort et la rue Saint-Laurent, de 10 h à 14 h.

Quant à la rue Saint-Urbain, elle sera inaccessible, entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Saint-Catherine, de 11 h à 14 h.