L’importance de la présence de Dieu dans ma vie

J’ai été élevée par des parents catholiques pour qui Dieu était un élément de base dans une vie. Je n’ai jamais rien fait d’important sans me référer à lui et j’ai transmis mes valeurs à mes enfants. À 90 ans, je suis fière des choses que j’ai accomplies et mes enfants aussi. Voulez-vous bien m’expliquer pourquoi de nos jours, on s’entête à continuer de remplacer les cours de religion par des cours d’éthique et culture religieuse ? Du vrai n’importe quoi ! C’est certainement pour ça que ça va aussi mal dans le monde !