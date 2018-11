Lutte inégale à la coupe Uteck?

Le Rouge et Or de l’Université Laval fermera-t-il les livres après une demie ou les X-Men de St. Francis seront-ils en mesure de rivaliser à la Coupe Uteck samedi après-midi au PEPS ?

Personne ne donne la moindre chance aux champions de l’Atlantique de donner une réelle oppostion au Rouge et Or. Il faut remonter en 2007 pour la dernière victoire de l’Atlantique en demi-finale canadienne. Les Huskies de Saint Mary’s avaient alors défait le Rouge et Or par la marque de 24-2 pour remporter la Coupe Uteck.

Qu’en pensent les principaux intéressés ? « On dit aux joueurs de ne pas croire ce qui s’écrit et se dit dans les médias, mais d’écouter leurs entraîneurs, a résumé l’entraîneur-chef Glen Constantin dont la troupe présente une fiche de sept victoires et aucune défaite à domicile en demi-finale canadienne. Ils sont très, très physiques et les éléments peuvent avantager les équipes physiques au détriment de celles plus athlétiques. Les X-Men sont complètement différents de 2015 (victoire de 64-0 du Rouge et Or). On voit une bonne équipe physique sur vidéo. Si on se trompe, on va l’accepter, mais on préfère surestimer une équipe plutôt que la sous-estimer. »

« C’est un grand défi, renchérit le pilote Gary Waterman qui en est à sa 10e saison à la barre des X-Men. On respecte et on admire le Rouge et Or, mais on doit se concentrer sur notre équipe et continuer de faire les choses que l’on fait bien. En 2015, ce fut une occasion de grandir comme programme et nous avons apporté des changements. Laval est très bon à arrêter la course, mais on doit conserver notre identité. La clé pour nous sera de nous retrouver dans des situations de deuxième essai où il sera possible de convertir. Ça va être dangereux si on se retrouve en 2e et long. »

Facteurs clés

La défaite de 81-3 des Axemen d’Acadia l’an dernier en demi-finale canadienne face aux Mustangs de Western en a fait sourciller plusieurs. « On ne pense pas à ce match, a précisé Waterman. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont mené à ce résultat. J’aime notre équipe et on la construit depuis plusieurs années. »

Jordan Socholotiuk est la pièce maîtresse de l’offensive des X-Men qui ont remporté le titre de l’Atlantique trois fois au cours des quatre dernières années. « C’est un col bleu qui étire des courses de 2-3 verges en 4-5 verges, ce qui leur permet de courir de nouveau en deuxième essai, a expliqué Constantin. Il possède un gros moteur. Le bloqueur à gauche Gregor MacKellar est un transfert de Rice et il y a un autre joueur de ligne offensive (Jacob Czaja) qui a été élu sur les équipes d’étoiles canadiennes l’an dernier. »

Hugo Richard définit deux facteurs importants pour l’offensive lavalloise. « On ne doit pas commettre de revirements et il faut se retrouver en 2e essai et court, a indiqué le pivot de 5e année. Notre ligne a progressé et les gars passent beaucoup de temps dans leur préparation. Les gars sont très unis. Ils commettent peu d’erreurs et écopent de peu de punitions. »

X-Men : En souvenir d’Ashton Dickson

Photo Stevens LeBlanc

Jordan Socholotiuk n’a pas oublié son ancien coéquipier et mentor Ashton Dickson, avec qui il a disputé deux saisons avec les X-Men en 2014 et en 2015.

L’ancien porteur de ballon étoile est décédé tragiquement lors d’une fusillade à Ottawa en 2017.

« Chaque fois que je dispute un match, je pense à son éthique de travail », a confié Socholotiuk, qui est devenu le premier porteur de ballon dans l’histoire des X-Men à signer deux saisons consécutives de 1000 verges. « Je joue avec Ashton en tête. Je veux être à la hauteur. C’est un privilège d’être un porteur de ballon à St. Francis Xavier, surtout après un gars de la trempe d’Ashton. »

« Ce fut très difficile de composer avec la perte d’Ashton, surtout de la façon dont c’est arrivé, et parce qu’on n’a pas identifié le meurtrier, de poursuivre le joueur par excellence du Loney Bowl. C’est encore difficile. J’ai perdu un membre de ma famille. En compagnie de l’entraîneur des porteurs de ballon, on insère des trucs qu’il avait l’habitude de faire dans les échauffements d’avant-match. »

Réserviste à ses deux premières campagnes à Antigonish, le vétéran de 5e année a appris au contact de Dickson. « Ashton ne parlait pas beaucoup, et c’était un gars de peu de mots, mais ça signifiait beaucoup quand il parlait, a-t-il raconté. Pendant mes deux années comme réserviste, j’ai appris beaucoup à ses côtés. Il m’a enseigné la mentalité du col bleu. Après 40 portées, il voulait encore le ballon. Je ne peux pas me plaindre si je porte le ballon 25 fois. Il m’a permis d’apprendre ce que j’avais besoin de savoir si je devenais partant un jour. »

Équipe différente

Les X-Men seront-ils en mesure de courir contre le front défensif du Rouge et Or, qui est le plus pingre au pays ? « Laval a un excellent front défensif, et ça ne sera pas une tâche facile de courir, mais j’ai confiance en notre ligne offensive, a-t-il mentionné. Nous allons courir le ballon en ligne droite comme nous avons fait toute la saison. »

« Une de nos marques de commerce est d’épuiser nos adversaires et de jouer pendant 60 minutes, d’ajouter le porteur de 5 pi 9 po et 196 livres. Nous sommes une équipe différente de 2015, quand nous avions perdu ici. J’ai prévenu les plus jeunes que ça peut être très bruyant, mais qu’il ne faut pas qu’ils se laissent déconcentrer. »