Palais de justice de Trois-Rivières: Fernand Proulx, 80 ans, et toujours au travail

On vous a exposé ces derniers jours la tendance de plusieurs retraités à retourner au travail. Mais poursuivre sa carrière à l'âge vénérable de 80 ans, c'est pour le moins exceptionnel!

«Le décès de Maurice Duplessis, le 7 septembre 1959, je m'en souviens parce qu'il a été exposé en chapelle ardente dans le hall d'entrée. Il était installé ici, sur ce mur-là. Le monde circulait ici. Je m'en rappelle encore, je me souviens, les voitures en avant, tout un cortège, beaucoup de monde!»

«Il y a eu informatisation en 1973, c'est moi qui en étais responsable. Dans ces années-là, on a aussi eu notre premier photocopieur! Avant, on avait des machines à écrire et du papier carbone.»