Réveil sous la neige pour le sud du Québec

MONTRÉAL – Un nouveau système a affecté le sud du Québec, dans la nuit de jeudi à vendredi, les Québécois vont se réveiller vendredi devant un tapis blanc qui sera là pour rester. Des accumulations allant jusqu’à 15 cm sont attendues dans plusieurs secteurs d'ici vendredi après-midi.

La neige qui a commencé à tomber sur le Québec à partir de minuit va s’intensifier vendredi matin avant de s’étendre vers le centre de la province. À Québec, jusqu’à 10 cm d’accumulation de neige sont attendus jusqu’à vendredi après-midi. Dans la région de Montréal, on prévoit de 10 à 15 cm de neige.

Les régions les plus touchées seront l’Estrie et la Beauce ou entre 15 et 20 cm sont attendus, et même 25 cm en terrain montagneux.

Selon Environnement Canada il s’agit de la «première chute de neige significative de la saison».

L’heure de pointe pourrait donc être particulièrement pénible. «Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes. L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits», a averti l’organisme fédéral.

La neige et le froid

Côté températures, il fera un maximum de – 1 °C à Montréal, et – 3 °C à Québec, vendredi.

Puisque les températures devraient rester sous les normales de saison jusqu’à la semaine prochaine, la neige devrait rester au sol.

Samedi, de nouvelles chutes de neige sont à prévoir sur certains secteurs.

Une alternance de soleil et de nuages et prévue à Montréal, samedi, et le mercure afficher un maximum de 3 °C. À Québec, la journée sera nuageuse et il fera 0 °C.

La journée de dimanche devrait être ensoleillée pour de nombreux secteurs. À Montréal et à Québec le soleil sera de la partie et il fera respectivement – 4 °C et - 5 °C. Il faudra en profiter puisque de nouvelles chutes de neige sont prévues pour le début de la semaine.