Saguenay: un homme armé se présente aux grévistes de la SAQ

Un septuagénaire a semé l’émoi dans un groupe de grévistes de la SAQ, à Saguenay, vendredi, lorsqu’il s’est présenté à eux avec ce qui avait l’apparence d’une arme de poing.

Selon le Service de police de la Ville de Saguenay (SPVS) et un témoin de l’événement, le suspect de 73 ans s’est approché de la ligne de piquetage avec son véhicule vers 15 h 30 dans le stationnement de la SAQ Dépôt du boulevard Talbot, dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Celle-ci était ouverte malgré la grève de trois jours décrétée par les syndiqués.

Pistolet à air comprimé

« Une voiture s’est présentée assez promptement, en passant en face de nous, et elle a freiné juste à temps pour ne pas frapper certains collègues [...] Le monsieur est sorti de son véhicule “en calvaire”, et il s’est mis à nous rabrouer en nous lançant des insultes et en criant après nous », affirme Mathieu Villeneuve, un employé de la SAQ qui manifestait à cet endroit.

D’après le SPVS, il y a eu altercation verbale, puis le suspect est retourné dans son véhicule, duquel il a sorti une arme.

Il l’a pointée en direction du plafond, sans toutefois viser les employés, provoquant la panique dans les rangs syndicaux. Il a ensuite quitté les lieux avant d’être localisé et arrêté par les policiers à quelques kilomètres de là.

L’arme s’est finalement avérée être un pistolet à air comprimé, a plus tard confirmé le lieutenant Christian Michaud, du SPVS.

En fin d’après-midi, le suspect était toujours interrogé par les policiers. Il pourrait éventuellement faire l’objet d’une accusation d’usage négligent d’arme à feu, indique M. Michaud.

« Regrettables »

Le président du Conseil central du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSN), Engelbert Cottenoir, qualifie ces événements de « regrettables ».

« C’est clair que c’est quelque chose d’inacceptable, d’inadmissible dans un contexte où les gens exercent un droit de grève légal et de façon correcte », commente M. Cottenoir.