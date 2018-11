Services coupés pour les francophones: Labeaume qualifie la décision de Ford de «mesquine»

Les coupures du gouvernement de Doug Ford dans les services aux francophones sont une « provocation pure et simple » aux « relents de populisme américain », dénonce Régis Labeaume, qui a transmis ces critiques directement au premier ministre ontarien, dans une lettre, vendredi.

« Je ne peux pas croire qu’à titre de Canadien, vous puissiez être fier des mesures que vous avez prises hier [jeudi] qui ont des relents de populisme américain », écrit le maire de Québec dans la missive rédigée en français et destinée au premier ministre Doug Ford.

Il implore le gouvernement ontarien de revenir sur sa décision de mettre la hache dans le projet d’Université de l’Ontario francophone et dans le Commissariat aux services en français.

« Provocation pure et simple »

« Vous êtes un homme beaucoup trop intelligent pour ne pas savoir quelles conséquences aurait votre décision, et le simple fait que vous l’ayez prise quand même est une provocation pure et simple envers la population francophone de votre province et de tout le reste du pays », affirme également le maire de Québec dans le document qu’il a diffusé sur les réseaux sociaux en soirée.

Comme maire fondateur du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique, il déplore une attaque contre les Ontariens dont la langue est le français.

« En tant qu’administrateur moi-même je sais qu’il faut parfois effectuer des rationalisations pour équilibrer les budgets, mais jamais je ne procéderais à de telles coupures sans mesure les impacts », peut-on également lire dans la lettre.

Geste « mesquin »

Plus tôt vendredi, en mêlée de presse, M. Labeaume avait qualifié « d’épouvantable » et de « mesquin » le geste du gouvernement de Doug Ford.

« Il est-tu en train de créer une petite crise linguistique pour faire plaisir aux anglophones ? Voyons donc, toi ! », a-t-il lancé, en se disant prêt à venir en aide à la communauté franco-ontarienne.

« Ce sont des gens que je connais. Je suis allé les voir depuis les 10 dernières années. Ils ne méritent pas ça. Ils se débattent et ils ont le droit de garder leur langue. »

M. Labeaume remet en question la nécessité des coupes, estimant qu’elles ne pèsent pas lourd sur le déficit de 15 milliards de dollars de cette province. Il croit que le nombre de francophones en Ontario justifie amplement la création d’une université et que la mission du Commissariat est importante.

« Il y a un petit bureau qui fait de la mitigation entre les francophones et le gouvernement, c’est rien que normal ! »

23 millions $

Le maire Labeaume s’est ainsi ajouté à un concert de reproches qui ont été dirigés vers le gouvernement conservateur ontarien à la suite de l’annonce des coupes.

L’Université francophone de l’Ontario, à laquelle le gouvernement précédent avait accordé un financement initial de 20 millions $, devait ouvrir en 2020 et accueillir 2000 étudiants d’ici 2030.

Le budget du Commissariat se chiffre à moins de 3 millions $.