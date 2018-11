Sylvain Marcel de nouveau célibataire

« Je suis séparé depuis juillet, après presque un an et demi... », confie-t-il à la première de la pièce de théâtre Bilan, au Théâtre du Nouveau Monde, jeudi dernier.

« Je suis tanné. C’est étourdissant. C’est difficile. J’ai fait des essais et ça ne veut pas marcher. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Il faut y mettre ses limites. J’apprends à mieux me connaître », confie-t-il.