Une ceinture par pantalon

En effet, C. Bédard, Louise G. et Claire, le mot « sans » peut être suivi d’un nom mis au singulier ou au pluriel. La préposition « sans » marque l’absence. Cela prédisposerait les noms qui la suivent à éviter la marque du pluriel. Pourtant, on écrira « un manteau sans boutons ». Le pluriel est ici motivé par cette quasi-certitude qu’un manteau doit porter plus d’un bouton. Mais le mot « ceinture » restera au singulier dans l’expression « un pantalon sans ceinture ». Le bon sens veut qu’un pantalon ne porte qu’une ceinture. Dans certains cas, le « s » peut être présent ou absent. Alex a écrit un texte sans faute(s). On n’a trouvé aucune faute dans son texte qui aurait pu en contenir plus d’une. Alex pourrait même écrire à sa mère : « Sans faute (à coup sûr), j’ai écrit un texte sans faute(s). »