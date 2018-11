Une vie de maman «normale»

Généralement très occupée sur les différents plateaux de tournage, Mélissa Désormeaux-Poulin profite maintenant d’une pause pour renouer avec le quotidien d’une maman tout ce qu’il y a de plus « normale » avec ses filles Léa, 11 ans, et Florence, 5 ans.

« Je vais m’entraîner, je fais de la petite bouffe, je vais chercher mes enfants à l’école et on fait les devoirs ! Ça me rend vraiment heureuse. J’ai besoin de ça parce que, pendant les cinq autres mois, je ne suis pas là », révèle la comédienne, croisée au dévoilement de la série animée Bébéatrice, à Radio-Canada, mardi dernier.