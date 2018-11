MALLETTE, Berthe

(née Demers)



À Châteauguay, le 15 novembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Berthe Demers, épouse de feu monsieur Jean-Paul Mallette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Andrée (Louis), Isabelle (Pierre) et Jean-Pierre (Maryse), ses 7 petits-enfants, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 22 novembre à compter de 11 heures, en l'église paroissiale de Sainte-Martine, suivi des funérailles à 12h30, sous la direction de la:www.residencemariesoleilphaneuf.comL'inhumation aura lieu au cimetière Mgr. Allard, adjacent à l'église, après le service.En témoignage de votre sympathie, des fleurs ou des dons à la Fondation Anna-Laberge seraient appréciés (formulaires disponibles lors des condoléances).La famille tient à remercier tout le personnel de l'urgence de l'Hôpital Anna-Laberge pour leurs bons soins prodigués envers Berthe et sa famille.