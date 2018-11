JULIEN (née RAYMOND)

Pierrette



À Montréal, le 13 novembre 2018, est décédée Pierrette Raymond, épouse de feu Alexandre Julien.Elle laisse dans le deuil ses enfants Dr Jean-Pierre Julien (Dre Jasna Kriz), Dre Mariette Julien (Dr Jean Zmyslony), Réjean Julien (Chantal Rajotte) et Mario Julien (Mélanie Goulet), ses petits-enfants Laurent, Anthony, Stéphanie, Jonathan, Sarah-Jeanne, Léa, Martha, ses arrière-petits-enfants Mathéo et Théa, ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 25 novembre 2018 de 14h à 17h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec (diabete.qc.ca) ou à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec (sla-quebec.ca).