GAGNON, Madeleine (Moreau)



Le dimanche 28 octobre 2018, est décédée à l'âge de 88 ans, entourée de ses proches, Mme Madeleine Gagnon, épouse de feu M. Raymond Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Pierre St-Arnaud), Pierre (Lyne Jetté), ses petits-enfants Guillaume, Jean-François, Catherine et Michel, ses arrière-petits-enfants Nathan, Juliette et Félix ainsi que ses beaux-frères Gaston et Robert et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 24 novembre à 11h au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V1E7Suivi du service à 12h à la chapelle du Centre.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.