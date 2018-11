POIRIER, André



À Laval, le 9 novembre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé M. André Poirier, époux de Mme Pierrette Chicoine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gérard (Ghislaine), Denis (Zenaida), Jean-Claude (Marie-France), Yves et Lorraine (Pierre), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Lucienne et Gisèle, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 2 décembre 2018 de 10h30 à 16h à la :Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h en la chapelle de la résidence funéraire.La famille tient à remercier le personnel soignant et les bénévoles du CHSLD Vigi l'Orchidée Blanche.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Vigi l'Orchidée Blanche.