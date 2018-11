PÉLADEAU MADORE, Germaine



Le 7 novembre 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Germaine Péladeau, épouse de feu M. Fernand Madore.Elle laisse dans le deuil ses fils Normand (Yveline) et François (Lise), son petit-fils Cédric, sa soeur Suzanne, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 24 novembre 2018, à 11h, en l'église Ste-Jeanne-de-Chantal de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (1, rue de l'Église), suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse. La famille vous accueillera à l'église, le samedi, dès 10h.En sa mémoire, des dons à Diabète Québec seraient appréciés.