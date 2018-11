RICHER, Bernard



Le 9 novembre 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé Bernard Richer, époux de Thérèse Trudeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 24 novembre de 13h à 18h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 18h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié.