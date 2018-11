LEBLANC, Laurette



À Châteauguay, le 9 novembre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Laurette Leblanc épouse de feu Jean-Louis Dubuc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Andrée), Pierre (Diane), Roger (Danielle), Guy (Jocelyne), Alain et Brigitte (Sylvain), ses petits-enfants Véronique, Steve, Benoit, Amélie, Jean-Philippe et Michael, ses 7 arrière-petits-enfants, sa soeur Lucienne, ses frères Camille, Fernand et Tom, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 24 novembre 2018 de 11h à 14h30. Une cérémonie commémorative suivra en la chapelle du complexe à 14h30.En guise de témoignage, un don à la Fondation canadienne du cancer serait apprécié.