BOUDREAU, Gaston



Le 3 novembre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé Gaston Boudreau, époux de Claudette Blain.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michelle (Sylvain) et Marc (Luc), ses petits- enfants Simon, Eric (Émélie), Marie-Hélène et Mathieu (Hubert), sa soeur Madeleine ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 24 novembre de 10h à 12h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 12h en la chapelle du salon. Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer ou à l'Association des Bénévoles du CHSLD Vigi Montérégie serait apprécié.