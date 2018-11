VÉRONNEAU (Lussier), Claire



À Boucherville, le 12 novembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Claire Lussier, épouse de feu M. Joachim Véronneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Édith (Claude Houle) et Claude, ses petites-filles, Julie, Annie (Raymond), Stéphanie (Jason) et ses arrière-petites-filles Roxane et Noémie, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le samedi 24 novembre à 11h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville et de là au cimetière de Boucherville.La famille accueillera parents et amis à compter de 10h en l'église Sainte-Famille.La famille remercie le personnel de la Maison Source Bleue pour les bons soins prodigués à Mme Lussier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville.BOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTÉL. : (450) 655-6036TÉLÉC. : (450) 655-0941