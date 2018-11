MARLEAU née LAFLEUR

Paulette (Marie Paul)



De Repentigny, le 13 novembre 2018, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Paulette (Marie Paul) Lafleur, épouse de feu Victor Marleau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole (Yves) et Suzanne (Jacques), ses petits-enfants Robert, Nicholas et Steve, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 25 novembre 2018, de 14h à 17h au:Une célébration aura lieu ce même dimanche à 17h dans la chapelle.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Sud de Lanaudière.