MARTINEAU, Bernard



À St-Hyacinthe, le mercredi 7 novembre 2018 est décédé, à l'âge de 75 ans, Bernard Martineau, fils de feu Délia Héroux et de feu Oscar Martineau, frère de feu Yolande et retraité de Domtar (Norampac).Il laisse dans le deuil sa fille Kim, sa conjointe Johanne et son fils Dominic, ses frères et sa soeur Roland, Roger, Eugène, Hélène, sa filleule Joannie, de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 25 novembre 2018 de 13h30 à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.