BOUTET, Normand



À la maison Adhémard Dion, à Terrebonne, le 4 novembre 2018, est décédé à l'âge de 87 ans et 3 mois Monsieur Normand Boutet époux de feu madame Lucienne Juneau, demeurant à Montréal et natif de Sainte-Thècle.Monsieur Normand Boutet laisse en deuil sa fille Manon; ses petits- enfants: Fanny, Joanny, Joey (Leila); ses arrière-petits-enfants: Jade, Laury, Maëva; ses frères: Charles-Auguste (feu Pauline Désy), Richard (Fernande Aylwin), feu Claude (Réjeanne Richard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et proches connaissances.La famille accueillera parents et ami(e)s à la :le jeudi 22 novembre 2018, de 17h30 à 20h. Une cérémonie hommage suivra dès 20h au salon d'exposition de la résidence funéraire.La famille accueillera de nouveau parents et ami(e)s à Sainte-Thècle, samedi, le 24 novembre 2018, à partir de 12h au:ST-AMAND ET FILS LTÉE281, RUE DUPONT, SAINTE-THÈCLEG0X 3G0Les funérailles auront lieu en église de Sainte-Thècle à 14h. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur et de la maison Adhémard Dion pour leurs bons soins et dévouement auprès de M. Boutet.