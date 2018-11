ST-JEAN (née Bernard), Léona



À Repentigny, le 5 novembre 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée Léona Bernard, épouse de Robert St-Jean.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Élaine (Richard Gauthier), Danielle (Alain Jacob) et Dominique (Christian Salvas), ses petits-enfants Korinne, Bruno, Éric, Simon, Laura et Véronique, ses arrière-petits-enfants Rafaël et Megan, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le samedi 24 novembre de 13h à 17h. Une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 16h30.Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut de Cardiologie de Montréal seraient appréciés.