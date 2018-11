STE-MARIE, Thérèse

(née Tremblay)



À Montréal, le lundi 12 novembre 2018 est décédée, à l'âge de 92 ans, Thérèse Tremblay, épouse de feu François Ste-Marie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Carmen), Nicole (André) et Benoit, ses petits-enfants Lysanne, Dominique, Mathieu, Marc et Jean-Philippe, ses arrière-petits-enfants, ainsi que son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 25 novembre 2018 de 9h30 à 12h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 12h en la chapelle du complexe.La famille aimerait remercier tout le personnel du CHSLD Laurendeau (4e étage), pour les soins prodigués à notre mère.