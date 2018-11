OUIMET, Denise



À l'hôpital Cité de la Santé de Laval, le 8 novembre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Denise Ouimet, conjointe de feu M. Jean-Pierre Sansfaçon.Elle laisse dans le deuil ses fils Luc et Sylvain, ses petits-enfants Marie-Élise, Manuela, Christophe, Magali, Karl, Cynthia et Mélodie, leurs conjoints(es), ses arrière-petits-enfants, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:955, RUE GRIGNONSTE-ADÈLEle vendredi 23 novembre dès 11h. Les funérailles auront lieu la même journée à 15h, en l'église Sainte-Adèle, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Cité de la Santé.