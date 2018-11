TÉTREAULT, Jacques



À Ste-Agathe-des-Monts, le 7 novembre 2018, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Jacques Tétreault, époux de Mme Louise Benoit.Outre son épouse Louise, il laisse dans le deuil ses deux fils Louis-Philippe et Maxime (Mélissa), ses petits-enfants Maïka, Dimitri et Aurélie, sa mère Jeanne Chabot (feu Marcel Tétrault), sa soeur Lise, son frère Pierre, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 23 novembre 2018 de 19h à 22h ainsi que le samedi 24 novembre 2018 de 10h à 14h au salon de la:Les funérailles auront lieu samedi le 24 novembre 2018 à 14h à l'Église St-Sauveur.Au lieu des fleurs, des dons à la Fondation Médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut seraient appréciés.